У Гідрометцентрі розповіли, коли в Україні почнуться заморозки

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

За його словами, на початку цього тижня в Україні збережеться досить тепла погода, але до кінця тижня температура повітря почне знижуватися.

Сьогодні в Україні без опадів, за винятком заходу, півночі та Вінницької області. Температура вдень +9-14 градусів, у Криму та Одеській області - до +18, на крайньому заході - +6 - +8.

12 листопада на півночі України, в Прикарпатті та Вінницькій області пройдуть невеликі дощі, на решті території - без опадів. Вночі температура становитиме 3-10 градусів вище нуля, вдень +7-12, на півдні та Закарпатті - до +15.

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13-14 листопада в Україні опади не очікуються, лише в північних і східних регіонах можливі місцями невеликі дощі.

За словами Прокопенка, 15-16 листопада в Україні буде як і раніше без опадів, температура вночі коливатиметься від -3 до +3 градусів, вдень буде 3-9 градусів тепла.

За його словами, 17-21 листопада в Україні буде також переважно без опадів, вночі температура загалом по країні становитиме від -3 до +3, вдень 1-7 вище нуля, в Криму до +10 градусів.

Завтра в Києві місцями очікуються невеликі дощі, вночі 6-8 градусів тепла, вдень близько 10 градусів тепла. 13-14 листопада в столиці також можливі невеликі дощі, температура поступово знижуватиметься до +2 - +4 вночі і 5-7 тепла вдень. 15-16 листопада в Києві - без істотних опадів, вночі від -3 до +3, вдень +3 - +8 градусів.