Україна збільшила поставки газу з Польщі, але скоротила з Угорщини

Про це свідчать дані операторів газотранспортних систем Польщі та Угорщини.

За даними польської компанії Gaz System, добові поставки газу з Польщі у вихідні досягли рекордних з початку року 4,7 млн. кубометрів.

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За даними угорської компанії FGSZ Ltd, минулими вихідними добові поставки природного газу з території Угорщини скоротилися до 3,9 млн. кубометрів, тоді як наприкінці жовтня добові поставки становили в середньому 8,5 млн. кубометрів.

Згідно з даними польського оператора, з листопада минулого року до кінця жовтня цього року до України через Польщу поставлено близько 800 млн. кубометрів газу, або в середньому близько 2,3 млн. кубометрів на добу.

Як повідомляв УНІАН, поставки газу до України через Польщу з середи, 6 листопада, збільшилися більш ніж удвічі - до близько 3 млн. кубометрів на добу порівняно з поставками на початку поточного місяця.

Сьогодні низка ЗМІ повідомила, що "Нафтогаз України" з п'ятниці, 8 листопада, повністю припинив закупівлю газу у свого головного постачальника "Газпрому".

Польща стала першою країною, через яку Україна почала купувати газ з Європи, заявляючи, що він обходиться їй дешевше, ніж за прямим контрактом із "Газпромом". Газ, що транспортується через Польщу, "Нафтогаз" купує у німецького RWE. Наприкінці жовтня польська PGNIG заявила про початок тестових поставок газу за контрактом із українською приватною компанією "ДТЕК Трей"Нафтогаз"дінг".

Україна в жовтні 2013 року скоротила імпорт природного газу з Угорщини порівняно з попереднім місяцем на 7% — до 222,1 млн. куб. м з 238,184 млн. куб. м

За даними "Укртрансгазу", за перші десять місяців цього року Україна скоротила імпорт газу на 16% - до 23,3 млрд кубометрів, або в середньому до 77 млн. кубометрів на добу.