Україна за 10 місяців скоротила імпорт газу на 16%

«Україна значно скоротила обсяги надходження імпортованого газу, так, за 10 місяців 2013 року загальний обсяг імпортованого газу становив 23,3 млрд куб. м», - говориться в повідомленні оператора газотранспортної системи України - компанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, загальне споживання газу в Україні за цей період становило 33,96 млрд куб. м, що на 7% менше, ніж за аналогічний період 2012 року.

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2013 року Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік із обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м. Надходження газу цього року від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесмену Дмитру Фірташу, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Всім споживачам України за підсумками 2013 року має бути поставлено близько 47,879 млрд куб. м природного газу, з яких населенню - 16,5 млрд куб. м. Теплогенеруючим станціям і ТЕЦ в 2013 році планується поставити 6,3 млрд куб. м газу, а промисловим споживачам - 24,12 млрд куб. м.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.