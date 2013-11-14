Дефіцит зовнішньої торгівлі України у 2013 році скоротився майже на 14%

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-вересні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротився на 13,86% - до 9,708 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в січні-вересні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року експорт товарів з України знизився на 9,3% - до 46,295 млрд дол., імпорт скоротився на 10,1% - до 56,003 млрд дол.

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Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-вересні 2013 року становив 0,83 (у січні-вересні 2012 року – 0,82).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами із 216 країн світу.