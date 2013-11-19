Українські прикордонники перехопили аквалангістів з шістьма бочками спирту (фото)

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

Під час додаткового обстеження водної поверхні Кучурганського лиману неподалік українського населеного пункту Лиманське (українсько-молдавський кордон – УНІАН) прикордонники побачили двох людей, які у спорядженні аквалангістів та за допомогою електродвигунів тягнули предмети по водній поверхні.

На тему: На дні Дністра прикордонники знайшли 230-метровий спиртопровід

Помітивши правоохоронців України, вони зникли під водою на суміжній території, покинувши при цьому невідомі предмети на поверхні. Згодом група реагування відділу „Кучурган” на відстані 200 метрів від берега виловила скріплені між собою 6 пластмасових бочок. Усі вони були доверху наповнені рідиною з характерним запахом спирту. Всього у 230-літрових бочках було 1380 літрів цієї рідини.

Товар, попередня сума якого склала 35 тисяч гривень, передали встановленим порядком представникам Міністерства доходів та зборів в Одеській області.