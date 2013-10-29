На дні Дністра прикордонники знайшли 230-метровий спиртопровід
28 жовтня у Вінницькій області прикордонники відділу «Брониця» Могилів-Подільського загону виявили пластиковий трубопровід, який зазвичай використовують для контрабандної перекачки спирту.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Обстежуючи фарватер річки Дністер неподалік села Садківці Могилів-Подільського району Вінницької області, прикордонний наряд помітив за 10 метрів від українського берега 25-мм пластиковий шланг. Він був прикріплений до металевого тросу, що пролягав по дну річки в бік Молдови. Зазвичай на кордоні з Молдовою правопорушники використовують трубопроводи для перекачування спирту.
Читайте також: Кабмін посилив контроль за виробництвом і переміщенням спирту
На даний час охоронцями кордону здійснено комплекс заходів з документування ознак підготовки до протиправної діяльності та демонтажу 230-метрового пластикового шлангу. Крім того, з метою перевірки дністровських островів та берегових відмілин здійснюється спільне патрулювання українськими та молдовськими прикордонниками.