На дні Дністра прикордонники знайшли 230-метровий спиртопровід

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Обстежуючи фарватер річки Дністер неподалік села Садківці Могилів-Подільського району Вінницької області, прикордонний наряд помітив за 10 метрів від українського берега 25-мм пластиковий шланг. Він був прикріплений до металевого тросу, що пролягав по дну річки в бік Молдови. Зазвичай на кордоні з Молдовою правопорушники використовують трубопроводи для перекачування спирту.

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На даний час охоронцями кордону здійснено комплекс заходів з документування ознак підготовки до протиправної діяльності та демонтажу 230-метрового пластикового шлангу. Крім того, з метою перевірки дністровських островів та берегових відмілин здійснюється спільне патрулювання українськими та молдовськими прикордонниками.