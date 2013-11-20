В Одесі затримали іноземного студента за підозрою у вбивстві

В Одесі міліція затримала іноземного студента за підозрою у вбивстві. Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, до чергової частини Портофранківського відділу міліції Одеси надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що на перехресті вулиць Дворянська і Новосельського знаходиться труп чоловіка з проникаючим ножовим пораненням грудної клітки.

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Слідчо-оперативна група встановила особу загиблого - ним виявився 26-річний житель Чернівецької області, який приїхав до Одеси з метою працевлаштування.

Як з'ясували правоохоронці, близько 05.00 18 листопада двоє хлопців йшли вулицею Новосельського. Проходячи неподалік від студентських гуртожитків, у одного з них задзвонив телефон. Апарат погано працював і на момент розмови зовсім відключився. Чоловік розсердився й голосно нецензурно вилаявся.

«Саме в цей час біля одного з гуртожитків перебувала компанія студентів. Молоді люди щойно повернулися з дискотеки, де святкували День студента, й спокійно розмовляли», - розповіли у відділі.

Один зі студентів вирішив, що перехожий адресував образи йому, підбіг до них, почав агресивно поводитися й загрожувати ножем. У ході конфлікту він наніс 26-річному чоловіку смертельне ножове поранення.

У скоєнні цього злочину підозрюється студент одного з Одеських вишів, 20-річний громадянин іноземної держави. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального-процесуального кодексу України. В нього вилучено ніж і джинси з плямами темно-бурого кольору.

За даним фактом, слідчим відділом почато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Студент у скоєному зізнався. Йому повідомлено про підозру. Приморським районним судом Одеси студенту обраний запобіжний захід у вигляді арешту. Розслідування триває.