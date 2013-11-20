Кабмін планує розглянути проект бюджету-2014 наступного тижня

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 27 листопада розгляне проект Державного бюджету України на 2014 рік.

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Про це, як повідомляє Департамент інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату КМУ, заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров у Санкт-Петербурзі під час спільної прес-конференції з главами урядів Російської Федерації Дмитром Медведєвим та Республіки Білорусь Михайлом М’ясниковичем.

«Уряд на своєму засіданні 27 листопада розгляне проект держбюджету на 2014 рік», - повідомив Азаров.