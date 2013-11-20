Кабмін планує розглянути проект бюджету-2014 наступного тижня
16:38, 20 листопада 2013Суспільство
646 0
Кабінет міністрів України на своєму засіданні 27 листопада розгляне проект Державного бюджету України на 2014 рік
Кабмін збирається розглянути проект держбюджету на 2014 рік 27 листопада
Кабінет міністрів України на своєму засіданні 27 листопада розгляне проект Державного бюджету України на 2014 рік.
Читайте також: Глава Мінфіну: Проект бюджету-2014 формується з урахуванням виконання вимоги МВФ
Про це, як повідомляє Департамент інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату КМУ, заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров у Санкт-Петербурзі під час спільної прес-конференції з главами урядів Російської Федерації Дмитром Медведєвим та Республіки Білорусь Михайлом М’ясниковичем.
«Уряд на своєму засіданні 27 листопада розгляне проект держбюджету на 2014 рік», - повідомив Азаров.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter