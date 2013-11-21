В ПФ обіцяють, що дефіцит бюджету у наступному році не збільшиться

Про це повідомила журналістам під час прес-конференції в Києві заступник голови правління фонду Валентина Никитенко.

“За попередніми розрахунками на 2014 рік, дефіцит бюджету Пенсійного фонду буде практично на тому рівні, який ми маємо в цьому році”, - сказала Никитенко.

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Вона зазначила, що, за прогнозними розрахунками на 2015 рік, не маючи макроекономічних розрахунків на цей рік, дефіцит становитиме близько 9 млрд грн.

Відповідаючи на запитання УНІАН, де фонд, маючи дефіцит бюджету, братиме гроші для збільшення пенсій з 1 грудня цього року, Никитенко сказала, що бюджет фонду на 2013 рік повністю збалансовано за рахунок коштів державного бюджету.

“Приймаючи бюджет Пенсійного фонду на 2013 рік, він був збалансований за рахунок коштів державного бюджету, які були спрямовано на покриття тих касових розривів, які встановилися на рівні 21,8 млрд грн. Сьогодні ці гроші, які закладені в бюджеті, фінансуються щомісяця”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік із доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше фактичного показника в 2012 році.

Із 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становив 894 грн, а мінімальної зарплати – 1147 грн.

Разом із тим, із 1 грудня 2013 року мінімальна пенсія зросте до 949 грн, мінімальна зарплата – до 1218 грн, а прожитковий мінімум – до 1176 грн.