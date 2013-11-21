НСЖУ стала повноправним членом Європейської федерації журналістів

Конференція розпочала роботу 21 листопада у офісі Національної спілки журналістів України. У відкритті Конференції взяли участь голова НСЖУ Олег Наливайко, Президент ЄФЖ та Президент Данської спілки журналістів Могенс Бліхе-Б’єррегард.

Першим заходом Конференції став Семінар Європейської федерації журналістів на тему проблемних питань некоректного оформлення трудових відносин журналістів у Східній Європі. На Семінар винесено питання створення професійних організацій та осередків, залучення до них нових членів через нові медіа. Також порушуються проблеми взаємин ЗМІ із політиками, втручання в роботу журналістів, обговорюється роль спілок у захисті трудових прав своїх членів тощо.

Голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко окреслив головні проблеми українського медіа-простору.

За його словами, одна з проблем полягає у тому, що медіа-ринок ще не відійшов від кризи 2008 року, і це впливає на професійні стандарти.

Голова НСЖУ також звернув увагу на недостатній рівень підготовки журналістських кадрів за браком професійних викладачів. Адже та велика кількість навчальних закладів, яка готує журналістів, не в змозі забезпечити потрібний викладацький склад. За його словами, вирішення потребує і ухвалення важливих медіа-законів, яке постійно відкладається, та прийняття національної прес-карти.

Звертаючись до колег, Олег Наливайко звернув увагу на необхідність обговорення питань журналістської етики, існування преси в умовах роздержавлення, ролі блогерів, безкарності за порушення прав працівників ЗМІ. Також голова НСЖУ запропонував Європейській федерації запровадити власний індекс свободи слова для країн колишнього Радянського Союзу, який би був максимально прозорим та об’єктивним.