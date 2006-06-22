„Мандри” і „Скрябін” співатимуть на Майдані Незалежності

19-00 - У Києві на Майдані Незалежності відбудеться акція «Молодь XXI століття» та святковий концерт до Дня Молоді України. В програмі візьмуть участь: гурт „Мандри”, „Скрябін”, а також відбудеться презентація молодіжних організацій, учасників Всеукраїнського молодіжного фестивалю „Перлини сезону - 2006” та пройде Fashion show за участю молодих модельєрів.