„Мандри” і „Скрябін” співатимуть на Майдані Незалежності

19:57, 22 червня 2006
Суспільство
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19-00 - У  Києві на Майдані Незалежності відбудеться акція «Молодь XXI століття» та святковий концерт до Дня Молоді України. В програмі візьмуть участь: гурт „Мандри”, „Скрябін”,  а  також відбудеться  презентація молодіжних організацій, учасників Всеукраїнського молодіжного  фестивалю „Перлини сезону - 2006” та пройде Fashion show за участю молодих модельєрів.

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