Fitch підтвердив негативний прогноз щодо суверенного рейтингу України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило негативний прогноз щодо суверенного рейтингу України, повідомляється на сайті агентства.

«Ми знизили рейтинг України до «В-» поточного місяця. Це відображає слабке зовнішнє суверенне фінансування і обмежені можливості залучити запозичення в іноземній валюті на рефінансування об'ємних виплат за зовнішнім боргом у 2014-2015 роках, за відсутності угоди з МВФ. Вони залишаються ключовими чинниками рейтингу, і ризики, які вони представляють, підтверджують негативній прогноз щодо рейтингу», - наголошується у повідомленні Fitch.