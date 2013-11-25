У Раді НБУ допускають прискорену грошову емісію

«Рекомендації ради Національного банку України (прийняті рішенням ради від 5 вересня №11) припускають відхилення у більшу сторону показника приросту монетарної бази порівняно з прогнозними орієнтирами, враховуючи доцільність створення належних монетарних стимулів для відновлення економічного зростання при збереженні низьких темпів інфляції», - говориться в огляді НБУ.

Регулятор нагадав, що монетарні чинники впливу на стабільність грошової одиниці контролюються через регулювання обсягу монетарної бази (випуску грошей в обіг - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, обсяг монетарної бази за жовтень зріс на 1,3% (з початку року - на 12,9%) - до 288,1 млрд грн, тоді як грошова маса майже не змінилася, збільшившись з початку року на 12,8% - до 872,0 млрд грн. Обсяг готівки поза банками за цей період зріс на 1,2% (з початку року - на 11,7%) - до 227,1 млрд грн.

Згідно з Основними принципами грошово-кредитної політики на 2013 рік, зростання монетарної бази в Україні в 2013 році очікується на рівні 6-8%.

Монетарна база в Україні в 2012 році зросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, грошова маса – на 12,5%, до 771,3 млрд грн.

У 2011 році грошова маса в Україні збільшилася на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарна база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.