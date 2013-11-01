В S&P прогнозують, що гривня впаде до 9,5 грн/дол у 2014 році

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services прогнозує девальвацію гривні до 9,5 грн/дол. у 2014 році проти очікуваних 8,2 грн/дол. у 2013 році, повідомляється в звіті агентства, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Вірогідність девальвації гривні підвищилася. Можливі масштаби девальвації також збільшилися, зважаючи на заходи уряду щодо захисту валютного курсу за рахунок зменшення валютних резервів на тлі прогнозованого нами скорочення економіки в 2013 році. Ми припускаємо, що в 2014 році відбудеться керована девальвація гривні до долара США до рівня 9,5 проти очікуваних 8,2 у 2013 році», - зазначається в звіті.