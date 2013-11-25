Офіційний курс валют на 26 листопада
20:39, 25 листопада 2013Суспільство
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Нацбанк встановив курс гривні
Курс валют НБУ
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 799.3000 (на 25 листопада – 799.3000)
100 EUR – 1080.1740 (на 25 листопада – 1080.4937)
10 RUR – 2.4389 (на 25 листопада – 2.4291)
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