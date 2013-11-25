З СІЗО в Сімферополі втік арештант

Як повідомила в понеділок увечері прес-служба кримського управління МВС, утік 26-річний ув'язнений.

«Здійснив втечу чоловік, обвинувачений у скоєнні низки злочинів, який перебував у СІЗО на підставі рішення суду, що обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Повідомлення про втечу надійшло до міліції від співробітників пенітенціарної служби. Створено слідчо-оперативну групу, проведено ретельний огляд місця події», - йдеться в прес-релізі.

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Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею 393 КК (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти, що вчинена особою, яка відбуває покарання у вигляді позбавлення волі або арешту чи перебуває в попередньому ув'язненні).