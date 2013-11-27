"Нічого, крім петлі" для України в умовах євроінтеграції не було - Янукович (відео)
11:21, 27 листопада 2013Суспільство
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Президент України Віктор Янукович переконує, що, на жаль, не бачить нічого, крім петлі, для України в теперішніх умовах ЄС щодо інтеграції України.
Про це він розповів в інтерв'ю журналістам українських телеканалів. "Нічого, крім петлі, не було. Коли ми отримали вимоги та критерії, які потрібно досягнути, – ми не злякалися. І взяли 21 вимогу, 19 виконали. Не відомо, як нам цей рік вирішити, як 2014 прожити. У нас дуже багато проблем, як ми ще будемо навантажувати себе зобов'язаннями?", - переконує Янукович.
Президент переконаний, що Україна сьогодні не готова до єврокроку. До цього потрібно стабілізувати економіку. Нагадаємо, що Янукович пояснив, якою має бути Україна, щоб підписати угоду з ЄС. Президент хоче бачити країну "у формі".
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