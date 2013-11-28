На Майдані Незалежності продовжується мітинг прихильників асоціації
21:42, 28 листопада 2013Суспільство
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На Майдані Незалежності мітинг прихильників асоціації продовжується. На Європейській площі робочі зводять сцену.
На Майдані Незалежності триває мітинг
Як передає кореспондент УНІАН, площа вже огороджена металевим парканом, проте рух для пішоходів ще відкрито. На Європейській площі робочі зводять сцену.
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Вулицею Хрещатик час від часу проїжджає колона автомобілів з прапорами ЄС та України.
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