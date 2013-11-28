На Майдані Незалежності продовжується мітинг прихильників асоціації

Як передає кореспондент УНІАН, площа вже огороджена металевим парканом, проте рух для пішоходів ще відкрито. На Європейській площі робочі зводять сцену.

Читайте також: Учасники Євромайдану пропонують утворити живий ланцюг від Києва до Львова

Вулицею Хрещатик час від часу проїжджає колона автомобілів з прапорами ЄС та України.