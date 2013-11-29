З районної лікарні на Тернопільщині зникли сто ампул з наркотиками

У Тернопільській області прокуратура розслідує факт зникнення з Підволочиської районної лікарні наркотичних лікарських засобів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, прокурорською перевіркою встановлено, що, зокрема, в лікувальному закладі немає в наявності понад 100 ампул лікарських засобів, які містять у своєму складі психотропні або наркотичні речовини. В лікарні не змогли пояснити зникнення даних препаратів.

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Також виявлено, що посадові особи медичного закладу впродовж 2009-2012 років не складали річні звіти щодо використання наркотичних засобів та психотропних речовин, не проводили квартальні інвентаризації наркотичних засобів та психотропних речовин у структурних підрозділах лікарні.

За підсумками перевірки прокуратурою Підволочиського району цього тижня розпочато кримінальне провадження стосовно посадових осіб районної лікарні за ч.1 ст.320 Кримінального кодексу України (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів). Максимальна санкція даної статті - позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.