Посадовець Мінінфраструктури організував наркоканал - СБУ

00:28, 28 листопада 2013
Суспільство
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Служба безпеки України у результаті спецоперації ліквідувала канал контрабанди в Україну  кокаїну. Одним з організаторів наркоканалу виявився посадовець Міністерсва інфраструктури.

Кокаїн, контрабанда Фото СБУ

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СБУ.

Встановлено, що наркотик надійшов з однієї з європейських країн та був захований  у банці з-під какао та відправлений під виглядом посилки через приватних перевізників, що здійснюють міжнародні перевезення.

21 листопада 2013 року в Києві співробітники СБУ затримали 28-річного киянина - одного з організаторів каналу контрабанди, після того як він отримав посилку із наркотиком. Під час огляду пакунку правоохоронці виявили та вилучили 225 грамів кокаїну. Зловмисник планував реалізовувати наркотик у роздріб.

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22 листопада затриманому оголошено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України. За рішенням суду зловмисника арештовано.

Того ж дня у Києві затримано ще одного організатора наркоканалу – посадовця Міністерства інфраструктури України. Вирішується питання про притягнення його до кримінальної відповідальності.

Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до цієї протиправної діяльності.

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