Ющенко: в Україні повинна з’явитися хоча б одна сучасна тюрма

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про необхідність реформування закладів виконання покарань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, представляючи нового міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА перед співробітниками міністерства.

За словами глави держави, необхідно «радикально змінити національну політику в цьому напрямку». «В Україні повинна з’явитися хоча б одна сучасна тюрма, яка відповідає сучасним вимогам», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що останнім часом на це питання увага зверталася за залишковим принципом. «А з 2008 року державна політика має бути іншою - якісною, продуманою», - наголосив В.ЮЩЕНКО.