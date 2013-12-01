Мітингувальники під АП розділилися на табори "мирних" і "агресивних"

Як передає кореспондент УНІАН, частина мітингувальників виступають за мирний протест, частина - за загострення конфлікту і пряме захоплення будівлі Адміністрації Президента.

Ті, хто виступає за силове захоплення АП, групуються навколо комунальної техніки, яка стоїть на вулиці Банковій, де розташована Адміністрація Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, до будівлі АП підійшов народний депутат Петро Порошенко. Він піднявся на припаркований тут екскаватор, і закликав мітингувальників не піддаватися на провокації і повернутися на Майдан Незалежності. Протестувальники не послухалися його і силоміць стягнули з машини.

Як повідомляв УНІАН, активісти акції протесту почали штурм Адміністрації Президента України, відтягнули залізну огорожу, яка захищає активістів від бійців «Беркута». Чути вибухи шумових шашок, активісти кидають файєри в «беркутівців». Активісти скандують: «Зека – геть!» і чекають на підкріплення з Майдану Незалежності для продовження активної фази протесту.

Загалом біля АП перебуває декілька тисяч людей. Як передає кореспондент УНІАН, «Беркут» також використовує проти активістів шумові гранати.

У той же час, Мустафа Наєм в ефірі Громадського ТВ повідомив, що шашки кидають не беркутівці, а провокатори, і що мирна частина мітингувальників почала підтягувати щити, щоб захистити від провокаторів Беркут, у який кидають цеглу, шашки, фаєри.