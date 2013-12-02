Сьогодні вночі мороз прийде на Майдан Незалежності

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Людмила Савченко.

“Найближчої ночі ми в Києві очікуємо температуру від чотирьох до шести градусів морозу. Завтра вдень буде близько нуля”, - сказала вона, додавши, що сьогодні в Києві очікується невеликий мокрий сніг.

За її словами, опади в Києві припиняться 3 і 4 грудня, проте з 5 по 7 грудня в столиці можливий сніг. Температура повітря після 5 грудня очікується близько трьох градусів морозу, а вдень, за словами Савченко, буде “невеликий плюс”.

У цілому, Савченко повідомила, що поки що істотного зниження температури по Україні не очікується.

“Поки що зима до України не приходить, але деякі перепади температури відбуватимуться”, - сказала вона.

“Укргідрометцентр” прогнозує, що в ніч з 2 на 3 грудня температура повітря в країні становитиме 3-8 градусів морозу. В наступні дні до кінця тижня нічна температура підвищиться в країні до “мінус” 1 - “мінус” 6 градусів, проте на Сході стовпчики термометра утримуватимуться на позначці “мінус” 8.

Денна температура повітря в першій половині тижня в Україні коливатиметься від “мінус” 2 — до “плюс” 3 градусів, після чого потеплішає до “плюс” 5.

Що стосується опадів, то, за словами Савченко, 3-4 грудня ані дощів, ані снігу в Україні не очікується, тоді як 5-6 грудня можливий невеликий мокрий сніг.

Після 7 грудня “Укргідрометцентр” прогнозує зниження температури повітря в країні.