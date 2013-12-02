Мітингувальники пікетують Шевченківський суд
Близько тисячі мітингувальників пікетують Шевченківський райсуд Києва, де сьогодні мають розглядати справи щодо затриманих 30 листопада активістів.
Як передає кореспондент УНІАН, серед пікетувальників переважно студенти, вони скандують лозунги, зокрема: “Студентам - волю”.
Як повідомив кореспонденту один з адвокатів, які представляють в суді інтереси затриманих, поки що судові засідання не починались. Він також відмовився уточнити загальну кількість активістів, щодо яких будуть сьогодні розглядатись справи, зазначивши, що точна кількість буде встановлена вже в ході судових засідань.
Він також наголосив, що дехто з тих, по кому будуть розглядати справи, на даний момент ще перебувають в лікарнях.
На 1-му, 2-му та 3-му поверхах суду сконцентрована значна кількість міліції, деякі з правоохоронців перебувають у спецобладунках.
В суді також знаходяться народні депутати та велика кількість адвокатів, яка представляє інтереси тих, по кому має відбутися суд.
Як повідомлялося, 30 листопада "Беркут" жорстоко розігнав Євромайдан у центрі Києва. Під час розгону були затримані 35 осіб, на них склали адміністративні протоколи.