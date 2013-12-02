Мітингувальники пікетують Шевченківський суд

Як передає кореспондент УНІАН, серед пікетувальників переважно студенти, вони скандують лозунги, зокрема: “Студентам - волю”.

Як повідомив кореспонденту один з адвокатів, які представляють в суді інтереси затриманих, поки що судові засідання не починались. Він також відмовився уточнити загальну кількість активістів, щодо яких будуть сьогодні розглядатись справи, зазначивши, що точна кількість буде встановлена вже в ході судових засідань.

Він також наголосив, що дехто з тих, по кому будуть розглядати справи, на даний момент ще перебувають в лікарнях.

На 1-му, 2-му та 3-му поверхах суду сконцентрована значна кількість міліції, деякі з правоохоронців перебувають у спецобладунках.

В суді також знаходяться народні депутати та велика кількість адвокатів, яка представляє інтереси тих, по кому має відбутися суд.

Як повідомлялося, 30 листопада "Беркут" жорстоко розігнав Євромайдан у центрі Києва. Під час розгону були затримані 35 осіб, на них склали адміністративні протоколи.