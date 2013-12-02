Курс долара на міжбанку знизився на 2 копійки

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні відносно євро до 12:00 підвищилися до 11,1555/11,1710 грн/євро з 11,1985/11,2360 грн / євро на відкритті торгів.

По відношенню до російського рубля котирування гривні до 12:00 підвищилися до 0,2479 / 0,2484 грн / рубль з 0,2484 / 0,2490 грн / рубль на відкритті торгів. У Росії курс долар- рубль підвищився і до 12:00 встановився на рівні 33.1840 ( +0.0190 ) .

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро- долар сьогодні стартували з рівня 1,3600 / 1,3602 , а до 12:00 впали до 1,3550/1,3552.

Як повідомляв УНІАН , у п'ятницю , 29 листопада , до закриття торгів на міжбанку котирування гривні відносно долара встановилися на рівні 8,2260 / 8,2320 грн / дол., По відношенню до євро - на рівні 11,1950 / 11,2090 грн / євро , по відношенню до російського рубля - на рівні 0,2480 / 0,2485 грн/рубль.