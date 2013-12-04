Школи в центрі Києва перейшли на дистанційне навчання

Тобто, якщо батьки з міркувань безпеки не хочуть, щоб їхні діти в цей неспокійний час відвідували школу, яка знаходиться поблизу місць проведення масових акцій, вони можуть отримувати домашні завдання через інтернет.

Про це повідомила директор Департаменту освіти та науки, молоді та спорту КМДА Оксана Добровольська на апаратній нараді КМДА, яка відбулася в середу, 4 грудня, в будівлі Печерської райдержадміністрації.

Режим роботи навчальних закладів столиці в умовах, що склалися, був узгоджений з представниками Об'єднання батьків школярів міста Києва. «За підсумками наради з батьками було вирішено також доручити охоронним фірмам, які забезпечують порядок у навчальних закладах міста, посилити свою увагу», – заявила Оксана Добровольська.

На апаратній нараді КМДА обговорювалися також інші проблеми забезпечення життєдіяльності міста в умовах масових акцій протесту. «Міська влада і я особисто сьогодні працюємо над головним питанням – забезпеченням життєдіяльності міста в цілому і зокрема в місцях масового перебування людей. Ми робимо все, щоб забезпечити нормальне функціонування столичної інфраструктури і всіх інших сфер життєдіяльності територіальної громади. На жаль, захоплення будівлі Київради створило у цій роботі певні труднощі. Жіноча частина співробітників після подій 1 грудня, побачивши розбиті вікна і входи до будівлі, просто побоялася виходити на свої робочі місця. Ті працівники, які прийшли у свої кабінети, скаржилися, що їм доводиться працювати в ненормальних умовах. Тому було прийнято рішення про організацію роботи керівництва і структурних підрозділів Київради та адміністрації в приміщеннях районних держадміністрацій, департаментів КМДА і комунальних підприємств», – повідомив на апаратній нараді голова КМДА Олександр Попов.

Зокрема, прийом громадян працівниками управління з питань звернень громадян тимчасово ведеться в приміщенні Шевченківської райдержадміністрації за адресою вул. Б. Хмельницького, 24.

Голова КМДА Олександр Попов заявив, що робитиме все необхідне, щоб уникнути силового вирішення цієї проблеми. Зокрема, для спільного пошуку прийнятного для всіх сторін варіанту керівництво Київської міської влади уповноважило своїх співробітників на чолі з радником голови КМДА Олександром Мазурчаком провести необхідні переговори з мітингувальниками, які перебувають у приміщеннях КМДА.