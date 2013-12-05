На Євромайдані в Рівному затримали озброєного чоловіка

Сьогодні на майдані Незалежності в Рівному, де триває акція за євроінтеграцію, правоохоронці затримали чоловіка, який був озброєний пістолетом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, наразі з’ясовується, з якою метою чоловік прийшов на майдан зі зброєю.

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За попередньою інформацією, на нього вказали міліціонерам самі учасники Євромайдану. На їхнє переконання, він прийшов до учасників акції для того, аби вчинити провокацію. Між ними та чоловіком виникла сутичка, під час якої вони відчули, що під одягом у нього є пістолет.

Наразі проводяться слідчі дії та експертиза пістолета.