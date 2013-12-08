Голова ради директорів Газпрому: проблем з Україною не буде

Про це він заявив в інтерв’ю Deutsche Welle.

Віктор Зубков упевнений, що цієї зими загострення відносин між Росією та Україною з газового питання не буде. "Ні, я думаю. Ми пішли назустріч, щоб вони сплатили нам за газ весною, - сказав голова ради директорів "Газпрому", відповідаючи на запитання Deutsche Welle. - Україна дала гарантії, що несанкціонованого відбору не буде". За словами Зубкова, "все буде нормально".

Як стало відомо 3 грудня 2013 року, компанія "Нафтогаз України" і російський "Газпром" домовилися перенести сплату за спожитий Україною в жовтні-грудні газ на весну 2014 року. Про це повідомив у Києві голова правління української компанії Євген Бакулін.

Раніше українська сторона відновила закупівлю російського газу, призупинену в листопаді на тлі боргу перед "Газпромом". За даними російських джерел, сума боргу на той момент становила 1,3 мільярда доларів США. У зв’язку з цим "Газпром" висловлював стурбованість щодо транзиту газу до Європи через територію України.