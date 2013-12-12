В Угорщині підписаний контракт на проектування «Південного потоку» - «Газпром»

В Угорщині підписано контракт на проектування угорської ділянки газопроводу в обхід України «Південний потік». Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації "Газпром" за підсумками робочої зустрічі голови правління «Газпрому» Олексія Міллера і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"У рамках візиту відбулося підписання контракту на виконання проектно-дослідницьких робіт, територіального планування і оцінки впливу на навколишнє середовище угорської ділянки «Південного потоку» між спільною проектною компанією South Stream Hungary Zrt і міжнародним консорціумом проектних організацій", - йдеться в повідомленні.

У I кварталі 2014 року планується завершити розробку технічних розділів проектної документації для визначення маршруту газопроводу на території Угорщини. В ході переговорів було підтверджено, що будівництво угорської ділянки газопроводу почнеться в квітні 2015 року, а перші поставки газу до Угорщини - на початку 2017 року.

Міллер і Орбан підкреслили значущість газопроводу для розвитку газотранспортної інфраструктури і економіки Угорщини, а також для забезпечення енергетичної безпеки європейських країн.

Було зазначено, що реалізація проекту йде відповідно до графіка, будівництво газопроводу вже ведеться в Росії, Болгарії й Сербії.

Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект «Газпрому» з будівництва газопроводу потужністю 63 млрд куб. м до країн Південної й Центральної Європи в обхід території України.

Газопровід завдовжки близько 2400 км пройде через акваторію Чорного моря від російського узбережжя до Болгарії й далі через Сербію, Угорщину і Словенію до Італії. Від основного маршруту будуть побудовані відведення до Хорватії та Республіки Сербської (державне утворення на території Боснії і Герцеговини).

Будівництво «Південного потоку» в Угорщині ведеться на основі міжурядової угоди між Росією і Угорщиною. Газопроводу в Угорщині присвоєно статус «проекту національного значення».

У січні 2010 року було створено спільну проектну компанію (СПК) South Stream Hungary Zrt для будівництва газопроводу «Південний потік» на території Угорщини. Учасниками СПК на паритетних засадах є «Газпром» і компанія MVM Zrt. (ЗАТ «Угорські енергетичні компанії»).

У жовтні 2012 року було ухвалено остаточне інвестиційне рішення з будівництва угорської ділянки газопроводу завдовжки 229 км і однієї компресорної станції.

У березні 2013 року «Газпромом» і MVM Zrt узгоджено план заходів щодо реалізації проекту на території Угорщини до 2017 року.

У 2012 році обсяг поставок російського газу до Угорщини становив близько 5,3 млрд куб. м.