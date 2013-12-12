Двоє українців загинули і ще двоє постраждали в ДТП в Псковській області Росії

Про це повідомляють РІА «Новости» з посиланням на представника УМВС Росії у регіоні.

«О 10.20 до чергової частини надійшла інформація, що на 52-му кілометрі автодороги "Опочка-Полоцьк" в Себежському районі сталося ДТП, в результаті якого загинуло двоє людей», - сказав співбесідник агентства.

За попередніми даними, мікроавтобус Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з великовантажним автомобілем Scania. В аварії загинули водій і одна з пасажирок мікроавтобуса, ще двох пасажирів госпіталізовано до районної лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

У мікроавтобусі були громадяни України (13 осіб), водій фури (громадянин Білорусії) не постраждав.