Двоє українців загинули і ще двоє постраждали в ДТП в Псковській області Росії
10:36, 12 грудня 2013Суспільство
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Двоє громадян України загинули сьогодні вранці в аварії в Себежському районі Псковської області Росії, ще двох госпіталізовано з тяжкими травмами.
Про це повідомляють РІА «Новости» з посиланням на представника УМВС Росії у регіоні.
«О 10.20 до чергової частини надійшла інформація, що на 52-му кілометрі автодороги "Опочка-Полоцьк" в Себежському районі сталося ДТП, в результаті якого загинуло двоє людей», - сказав співбесідник агентства.
За попередніми даними, мікроавтобус Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з великовантажним автомобілем Scania. В аварії загинули водій і одна з пасажирок мікроавтобуса, ще двох пасажирів госпіталізовано до районної лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.
У мікроавтобусі були громадяни України (13 осіб), водій фури (громадянин Білорусії) не постраждав.
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