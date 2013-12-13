Бойко полетів до Москви на засідання Економради СНД

Віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко представлятиме Україну сьогодні на 60-му засіданні Економічної ради СНД в Москві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Виконавчого комітету СНД.

«Від України на засіданні Економради СНД буде віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко», - сказав представник прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні обговорюватимуться проекти Угоди про співпрацю у сфері міждержавного обміну науково-технічною інформацією, Комплексу спільних заходів держав СНД щодо профілактики і боротьби з ящуром на період до 2020 року, Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку гідрометеорологічної діяльності держав СНД (перший етап, 2013–2015 роки), Міждержавної радіонавігаційної програми держав СНД на період до 2016 року.

Учасники засідання заслухають інформацію про діяльність Ради керівників митних служб держав СНД, а також Міжурядової ради з лісопромислового комплексу і лісового господарства в 2010-2013 роках. Крім того, вони обговорять хід розробки проекту Угоди про транзит трубопровідним транспортом держав Співдружності.