Білорусь випереджає Україну за товарообігом з РФ - Медведєв

Як повідомляє РІА Новости, про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

"За підсумками цього року Білорусія переміститься на перше місце серед зовнішньоторгівельних партнерів по лінії СНД в торгово-економічній співпраці з Росією", - сказав Медведєв на прес -конференції за підсумками засідання ради міністрів Союзної держави.

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За словами Медведєва, якщо не враховувати нафту й енергоносії, то обсяг товарообігу між Росією і Білоруссю зростає. В цілому ж, товарообіг між двома країнами скоротився на 11% порівняно з попереднім роком.