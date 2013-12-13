Білорусь випереджає Україну за товарообігом з РФ - Медведєв
20:21, 13 грудня 2013Суспільство
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Білорусь за підсумками 2013 року займе перше місце з торговельно-економічної співпраці серед партнерів РФ по лінії СНД, відтіснивши Україну на друге місце
Дмитро Медведєв: Білорусь випереджає Україну
Як повідомляє РІА Новости, про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.
"За підсумками цього року Білорусія переміститься на перше місце серед зовнішньоторгівельних партнерів по лінії СНД в торгово-економічній співпраці з Росією", - сказав Медведєв на прес -конференції за підсумками засідання ради міністрів Союзної держави.
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За словами Медведєва, якщо не враховувати нафту й енергоносії, то обсяг товарообігу між Росією і Білоруссю зростає. В цілому ж, товарообіг між двома країнами скоротився на 11% порівняно з попереднім роком.
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