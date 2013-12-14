Внутрішні війська посилено охороняють АЕС України

Підрозділи внутрішніх військ МВС України з охорони АЕС переведено на посилений режим несення бойової служби та охорони відповідно до наказу «Про посилення режиму роботи», підписаного керівництвом ДП НАЕК «Енергоатом» 5 грудня 2013 року.

Наказом передбачено проведення ряду заходів з забезпечення реагування на надзвичайні та кризові ситуації техногенного та природного характеру, мінімізації негативних наслідків та оперативного реагування на них, недопущення загрози життю і здоров’ю людей.

Станом на 14 грудня правопорушень щодо ядерних установок та ядерних матеріалів не виявлено, радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС – у межах норми. Особовий склад військових частин ВВ МВС України з охорони АЕС несе бойову службу відповідно до покладених обов’язків та згідно штатного розкладу, забезпечується безперервність функціонування систем фізичного захисту АЕС та безумовне виконання вимог перепускного та внутрішньоо’бєктових режимів.

Державне підприємство НАЕК «Енергоатом» експлуатує 15 атомних реакторів та виробляє близько 50 відсотків електроенергії України. Відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку» на Компанію покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за постійне підвищення рівня безпеки АЕС України. Станом на сьогодні рівень безпеки діючих енергоблоків відповідає національним та світовим стандартам, що підтверджено МАГАТЕ та іншими міжнародними організаціями.