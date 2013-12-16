У Києві почався суд щодо подовження арешту Маркова

Як передає кореспондент УНІАН, підозрюваного доставлено до зали судових засідань, де суд вже почав розгляд клопотання прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, лідеру партії «Родина» Маркову, якого суд у серпні поточного року позбавив повноважень народного депутата, інкримінують організацію і побиття учасників пікету в Одесі. За даними міліції, йдеться про події 2007 року, коли Одеську облдержадміністрація пікетували активісти на знак протесту проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

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22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано, після чого прихильники Маркова взяли в облогу обласне відділення міліції. Вночі правоохоронцям з боєм вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі та відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці.

31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін.