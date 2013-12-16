Суд продовжив арешт запорізькому бізнесмену Анісімову

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення за поданням органів слідства та прокуратури обрав сьогодні слідчий-суддя печерського райсуду Козлов. Як повідомив журналістам адвокат Анісімова Андрій Федур, суд взяв до уваги аргументи сторони обвинувачення, яка обґрунтовувала необхідність продовження терміну арешту Анісімова тим, що той в разі обрання іншого запобіжного заходу, не пов’язаного з перебуванням під вартою, може ухилятися від слідства, тиснути на свідків тощо.

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Водночас Федур зазначив, що відповідно до ухвали суду протягом п’яти діб сторона захисту оскаржить в апеляційному порядку вказане рішення.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня у результаті проведеної спецоперації в аеропорту Бориспіль працівниками Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України був затриманий кримінальний авторитет із Запоріжжя на прізвисько «Анісим». Разом з ним був затриманий і його охоронець.

Затримання, проведене бійцями спецпідрозділу ГУБОЗ «Сокіл», відбувалося у рамках розслідування кримінального провадження за ч.4 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Після затримання підозрювані були доставлені до Запоріжжя для проведення слідчих дій. За клопотанням слідчого судом стосовно кримінального «авторитета» було обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

На території підприємств, підконтрольних затриманому, проведено ряд обшуків. Вилучено грошові кошти, документацію, зброю, яка відправлена на експертне дослідження.

Міліція працює над встановленням інших можливих епізодів злочинної діяльності вказаних осіб.

16 серпня в Орджоникідзевському районі Запоріжжя – на повороті вул. Немировича-Данченка на Набережну невідомі з двох автоматів розстріляли кортеж Євгена Анісимова, впродовж останніх кількох років відомого як «смотрящий» по Запорізькому регіону. Ні Анісимов, ні ті, хто знаходилися в другому автомобілі, не постраждали. Співробітники правоохоронних органів виявили в районі місця скоєння злочину 2 автомати АКМ і 3 порожніх автоматних «ріжка». Подію кваліфіковано і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство, вчинений групою осіб за попередньою змовою).