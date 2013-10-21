У Борисполі затримали відомого кримінального авторитета

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, Анісіма разом з охоронцем затримали у Києві в аеропорту Бориспіль. Бійці спецпідрозділу “Сокіл” діяли миттєво, тому чинити опір підозрювані шансу не мали.

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Затримання відбувалося у рамках розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (Вимагання). Санкція цієї статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Прізвиськом Анісім називають жителя Запоріжжя, відомого в цьому регіоні як бізнесмен Євген Анісімов.