У Борисполі затримали відомого кримінального авторитета
23:48, 21 жовтня 2013Суспільство
2406 0
Спецоперацію із затримання кримінального авторитета відомого під прізвиськом “Анісім” провело Головне управління з боротьби з організованою злочинністю МВС України.
Міліція затримала кримінального авторитета із Запоріжжя
Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, Анісіма разом з охоронцем затримали у Києві в аеропорту Бориспіль. Бійці спецпідрозділу “Сокіл” діяли миттєво, тому чинити опір підозрювані шансу не мали.
На тему: Міліція арештувала авторитета, який тримав у страху Київський вокзал
Затримання відбувалося у рамках розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (Вимагання). Санкція цієї статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.
Прізвиськом Анісім називають жителя Запоріжжя, відомого в цьому регіоні як бізнесмен Євген Анісімов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter