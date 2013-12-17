Міліцію повідомили, що мітингувальники обікрали склад у приміщенні КМДА

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, згідно з цією інформацією, 16 грудня близько 12.20 до чергової частини Шевченківського райуправління внутрішніх справ Києва спецлінією «102» надійшло повідомлення від представниці КМДА, відповідальної за надання послуг громадського харчування і торгівлі. За її словами, пікетувальники зірвали двері у склад КМДА та винесли звідти речі. Серед винесеного – столові прибори (тарілки, чашки, бокали, виделки, ложки тощо) і кухонна техніка (мікрохвильові печі, фритюрниці, електрочайники тощо).

Працівниця КМДА пішла до приміщення їдальні та побачила, що там перебувають близько 20 громадян у масках. Біля них було майно, винесене зі складу. Жінка звернулася до них із проханням повернути речі.

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Один з невідомих, який представився заступником коменданта КМДА, повідомив, що всі ці речі уже перебувають на їхньому балансі, тобто належать їм. Після цього невідомі вигнали жінку з приміщення їдальні, йдеться у повідомленні міліції.

До приїзду працівників міліції вхідні двері до приміщення їдальні були зачинені та забарикадовані зсередини.

Міліція з’ясовує точний перелік речей та суму матеріальних збитків. Розслідування проводять працівники Шевченківського райуправління внутрішніх справ.

Дії зловмисників, які винесли майно зі складу, попередньо можуть бути кваліфіковані за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене цією статтею, – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.