Проект держбюджету-2014 буде подано до Ради цього тижня – Мінфін

Проект закону про державний бюджет на 2014 рік буде подано до Верховної Ради до кінця тижня, повідомив журналістам у ході прес-конференції в Києві заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський.

“У середу Кабмін розгляне уточнені макропоказники бюджету наступного року, підготовлені Мінфіном. До кінця тижня ми подамо до Верховної Ради проект закону про бюджет, що передбачає дефіцит держбюджету на рівні близько 3% ВВП”, - сказав Мярковський. За його словами, відхилення від цього показника може бути на рівні «плюс/мінус» 0,5 п.п.

Також Мярковський зазначив, що Кабмін на завтрашньому засіданні розгляне пропозиції Мінфіну щодо коригування доходів держбюджету, оподаткування та пріоритетів розподілу фінансових ресурсів.

Він нагадав, що план «Нафтогазу» не є складником держбюджету, тому буде складений окремо і затверджений рішенням уряду.

На завершення перший заступник міністра зазначив, що питання легалізації доходів буде одним із актуальних питань наступного року. «У нас близько 40% економіки в тіні. Тінь нічого не платить, і якби вони платили, то навантаження на реальний вектор економіки було б значно меншим», - сказав Мярковський.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Верховної Ради України Володимира Рибака, Верховна Рада України розгляне проект бюджету на 2014 рік у четвер, 19 грудня. Він доручив Бюджетному комітету підготувати разом із урядом бюджет для розгляду в сесійному залі й сказав, що внесе проект постанови на розгляд парламенту за скороченою процедурою.

Кабінет міністрів 14 вересня зареєстрував проект держбюджету на 2014 рік, що передбачає зростання ВВП на 3%, інфляцію на рівні 8,3% (грудень до грудня), держборг у 32,4% ВВП і дефіцит держбюджету на рівні 2,7% ВВП. Проект відправлено на доопрацювання.