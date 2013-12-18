Україна і Росія домовилися відновити серійне виробництво Ан-124

Також підписано протокол між урядом РФ і Кабінетом міністрів України про поставки товарів за виробничою кооперацією в 2014 році, угода про спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через Керченську протоку, угоду про оперативне оповіщення про ядерну аварію та обмін інформацією в галузі ядерної та радіаційної безпеки, протокол про визначення пунктів пропуску через російсько-український кордон "Куйбишеве" для здійснення спільного контролю контрольними органами держав сторін, повідомляє РІА Новости.

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Крім того, підписано меморандум про наміри щодо активізації співпраці у сфері суднобудування між Мінпромторгом РФ і міністерством промислової політики України, протокол між урядом РФ і Кабінетом міністрів України про внесення змін в угоду про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському кордоні.

Підписані угоди про співробітництво між Федеральною службою РФ з контролю за обігом наркотиків та Державною службою України з контролю за наркотиками, план спільних заходів між МНС РФ та Державною службою України з надзвичайних ситуацій в контексті реалізації міжурядової угоди про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їх наслідків, меморандум про взаєморозуміння між Федеральним космічним агентством РФ і Державним космічним агентством України щодо співробітництва в галузі ракетно-космічної промисловості, план російсько-українських заходів щодо спільного святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка та протокол шостого засідання російсько-української міждержавної комісії.