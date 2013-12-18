Кіпр може отримати від видобутку нафти на шельфі 60 млрд євро

Запаси нафти на 12 -му блоці родовища "Афродіта" у виключній економічній зоні Кіпру оцінюються більш ніж в мільярд барелів, країна може отримати дохід 60 мільярдів євро, повідомляють кіпрські ЗМІ.

Влада очікує точних даних сейсморозвідки навесні. Перші оцінки говорять про запаси в 1,2-1,4 мільярда барелів нафти на глибині 24,6 тисячі футів (7,5 тисячі метрів), повідомляє сайт newsit.com.cy з посиланням на дані тривимірних Сейсмографічні досліджень, виконаних компаніями Noble, Delek і Anver, повідомляє РИА Новости.

Точні дані очікуються до кінця квітня після додаткового аналізу результатів розвідки, але відхилень не будуть суттєвими, відзначає сайт . Поклади нафти знаходяться нижче газових родовищ, але добувати нафту простіше і дешевше - почати розробку можна через півтора року після розвідувального буріння, а доходи можна було б отримати вже на початку 2018 року, пише сайт.

Міністр енергетики Кіпру Йоргос Лаккотріпіс вважає що ще не час для тріумфу. "Більш точні результати і більш повну картину ми будемо мати навесні 2014 року, після Сейсмографічні досліджень", - заявив міністр Кіпрському агентству новин з Брюсселя , де він перебуває з візитом. У Брюсселі міністр зустрівся з представниками низки аналітичних центрів , компаній енергетичної галузі та інститутів ЄС. На початку грудня ізраїльські компанії Delek Drilling і Avner Oil Exploration знизили поточну оцінку запасів газу на 12 -му блоці родовища " Афродіта" з 5,2 трильйона кубічних футів до 4,1 трильйона кубічних футів.

Ізраїльські компанії беруть участь в тестовому бурінні разом з американською Noble Energy. Спочатку запаси газу 12 -го блоку оцінювалися в 7-8 трильйонів кубічних футів ( 200-225 мільярдів кубометрів). За попередніми оцінками влади Кіпру, запаси газу у виключній економічній зоні острова можуть перевищувати 1,7 трильйона кубометрів.