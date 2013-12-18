Лінію метро на Троєщину пустять через проспект Маяковського

Подільсько-Вигурівська лінія Київського метрополітену від станції «Райдужна» у напрямі житлового масиву Вігурівщина-Троєщина буде прокладена через проспект Маяковського.

Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, таке рішення закріплене прийнятим КМДА розпорядженням.

Згідно з документом, департамент транспортної інфраструктури КМДА має визначити генеральну проектну і генеральну підрядну організації для виконання робіт із проектування та спорудження цієї ділянки метрополітену.

Також фахівці мають розробити проектно-кошторисну документацію, провести її експертизу і затвердити, а профільний департамент - надати інвестиційні пропозиції щодо включення даних робіт до програм економічного і соціального розвитку Києва на 2013 і подальші роки.

Крім того, після завершення будівельних робіт розпорядження КМДА передбачає відновлення покриття проїжджої частини проспекту Маяковського по всій ширині дороги та передачу її в установленому порядку КП «Дорожньо-експлуатаційне управління з ремонту і утримання автомобільних доріг і споруд на них Деснянського району».

Як повідомляв УНІАН, раніше голова КМДА Олександр Попов (усунутий з посади у зв'язку з підозрою в причетності до зачищення Євромайдану в ніч з 29 на 30 листопада) заявляв, що на будівництво першої черги лінії метро на Троєщину (5 станцій) Києву необхідно близько 700 млн. доларів. А загалом на проект, включаючи другий етап, що передбачає будівництво ще семи станцій Подільсько-Вигурівської лінії, необхідно близько 2 млрд дол.

За словами колишнього голови КМДА, за умови стабільного фінансування перші 5 станцій нової лінії метрополітену може бути здано в експлуатацію за 2 роки.