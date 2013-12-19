ЗМІ: Підприємці та учасники мітингу ПР проти заборони на продаж алкоголю в центрі Києва

Вчора сформований Майданом комітет самоврядування Києва зажадав від Київської міської держадміністрації (КМДА) попросив власників і керівників торгових підприємств вжити заходів щодо припинення реалізації алкогольних напоїв в зоні проведення масових акцій, повідомляє Комерсант-Україна.

А саме - на Майдані Незалежності, Хрещатику та прилеглих вулицях, а також на площі Конституції біля Верховної Ради, в Маріїнському парку та прилеглих вулицях. Комітет самоврядування Києва був створений 9 грудня по ініціативою 12 народних депутатів-мажоритарників, обраних у столиці. До його складу входять 17 народних депутатів, чотири депутати Київради і десять представників громадських організацій.

На тему: Через акції протесту в центрі Львова заборонили продаж алкоголю

Комендант наметового містечка на Майдані Незалежності Андрій Парубій заявив, що це була його ініціатива.

"Дуже важко боротися з п'яними, якщо в будь-яких магазинчиках в центрі вільно продається алкоголь. Ми їх по-людськи попросили це припинити". Він також заявив, що багато торгових точок в підземних переходах взагалі не мають дозволів на продаж таких товарів або використовують недійсні документи. "Якщо ми ліквідуємо точки, які є на Майдані, стане менше п’яних людей, що намагаються потрапити на Майдан", - зазначив політик.

Так, вчора в ГУ МВС у Києві заявили про шість бійках серед учасників акції на Майдані у вівторок. У міліції зазначають, що більшість потерпілих перебували в стані сп'яніння.

Водночас, ні підприємці, ні мешканці альтернативного наметового містечка не підтримують ініціативи "майданівців".

Наприклад, учасник мітингу Партії регіонів Євген з Харкова вважає, що люди п'ють не просто так, а щоб зігрітися.

"Напевно, вони хочуть, щоб люди просто замерзли на тих площах. На вулиці навіть якщо не мінус, то сиро, дров немає. Люди п'ють не для того, щоб бешкетувати, а для того, щоб зігрітися!", - заявив він, купуючи пляшку коньяку в невеликому магазині, розташованому біля станції метро "Арсенальна".

Тетяна Савченко, керівниця магазину "Чумацький шлях", що розташований біля входу в Маріїнський парк, заявила, що вони будуть виконувати таку вказівку, тільки якщо вона надійде від київської влади.

"Що ж стосується прохання, то зараз почнуться новорічні свята. Як я можу ідентифікувати, кому продавати спиртне, а кому ні?", - запитала вона.

Комендант наметового містечка "Майдан єднання" Олександр Зінченко також зазначив, що подібна ініціатива може обурити місцевих жителів: "Чому якийсь наметове містечко і барикади повинні диктувати, купувати людині пляшку шампанського чи ні? Особливо перед святами", - сказав він.