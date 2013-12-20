S&P підтвердило рейтинг "В-" Києва, прогноз негативний
Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Києва "В-" з негативним прогнозом, йдеться в повідомленні агентства.
"Негативними факторами для рейтингу є жорстка недостатність фінансової гнучкості, слабкі бюджетні показники," негативний "фінансовий менеджмент," дуже негативна "ліквідність", - йдеться в повідомленні Standard & Poor's, преедает РИА Новости.
Відзначається, що позитивним з точки зору рейтингу факторами є роль міста як адміністративного та економічного центру України і досить диверсифікована економіка з високим рівнем добробуту, який у декілька разів перевищує середній показник по країні.
Негативна рейтингова дія може послідувати у випадку ослаблення підтримки з боку центрального уряду, що зробить негативний вплив на здатність Києва погашати боргові зобов'язання.
Позитивні рейтингові дії відносно Києва можуть бути обумовлені підвищенням рейтингів України.
Як повідомляв УНІАН, Standard & Poor's знизило найвищий кредитний рейтинг Євросоюзу "ААА" до "АА +" зі стабільним прогнозом.