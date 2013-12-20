S&P знизило рейтинг Євросоюзу

07:42, 20 грудня 2013
Світ
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S&P знизило рейтинг Євросоюзу до "АА+" з найвищого "ААА", прогноз стабільний.

S & P: фінансовий профіль Євросоюзу погіршився / Фото: like.sumy.ua

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's знизило найвищий кредитний рейтинг Євросоюзу "ААА" до "АА+" зі стабільним прогнозом, повідомляє РІА Новости.

"Зниження відображає загальне зниження кредитоспроможності 28 держав-членів ЄС. Ми вважаємо, що фінансовий профіль Євросоюзу погіршився", - відзначає S&P.

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