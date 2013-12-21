Завтра в Україні опадів не обіцяють, але вночі може піти сніг

Завтра в Україні хмарно з проясненнями, без опадів, лише вночі у східних областях невеликий мокрий сніг.

Як повідомили УНІАН в Укргідорметцентрі, на дорогах північних, центральних, східних областей та в районі Карпат подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вночі у східній частині та в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі у північних та східних областях від 3° морозу до 2° тепла, на решті території 1-6° морозу, в Карпатах 7-10° морозу, на півдні Криму 2-5° тепла; вдень 0-5° тепла, в Криму та Прикарпатті 6-10° тепла.

У Києві та області у неділю - без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.