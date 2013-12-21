Померла відома українська журналістка і актриса Олена Чекан
14:06, 21 грудня 2013Суспільство
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У Києві померла українська журналістка Олена Чекан, яка з першого дня працювала в "Українському тижні"
Олена Чекан працювала в "Українському тижні" / Фото : institutfrancais-ukraine.com
У Києві після тривалої хвороби померла відома українська журналістка і актриса Олена Чекан, повідомляє Тиждень.ua.
Олена Чекан народилася 26 квітня 1946 в Києві. Закінчила Московське театральне училище імені Б.В. Щукіна .
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У кіно дебютувала в фільмі Андрія Тарковського "Соляріс". Спільний з Юрієм Макаровим фільм "Мій Шевченко" в 2002 році був номінований на Шевченківську премію.
Олена Чекан працювала в "Українському тижні " з першого дня журналу.
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