У Києві після тривалої хвороби померла відома українська журналістка і актриса Олена Чекан, повідомляє Тиждень.ua.

Олена Чекан народилася 26 квітня 1946 в Києві. Закінчила Московське театральне училище імені Б.В. Щукіна .

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У кіно дебютувала в фільмі Андрія Тарковського "Соляріс". Спільний з Юрієм Макаровим фільм "Мій Шевченко" в 2002 році був номінований на Шевченківську премію.

Олена Чекан працювала в "Українському тижні " з першого дня журналу.