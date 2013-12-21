Помер український журналіст Ігор Слісаренко

Вчора пішов із життя відомий журналіст Ігор Слісаренко

20 грудня пішов з життя відомий український журналіст і телеведучий Ігор Слісаренко. Про це повідомляє тижневик «2000». Читайте також: У Мінську помер український журналіст Ігор Слісаренко народився 12 квітня 1966 року в місті Щорс Чернігівській області. Закінчив Київський університет імені Шевченка, Лондонську школу економіки і політичних наук.

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