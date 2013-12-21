Помер український журналіст Ігор Слісаренко
12:58, 21 грудня 2013Суспільство
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Вчора пішов із життя відомий журналіст Ігор Слісаренко
Ігор Слісаренко деякий час був ведучим на "5 каналі"
20 грудня пішов з життя відомий український журналіст і телеведучий Ігор Слісаренко.
Про це повідомляє тижневик «2000».
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Ігор Слісаренко народився 12 квітня 1966 року в місті Щорс Чернігівській області. Закінчив Київський університет імені Шевченка, Лондонську школу економіки і політичних наук.
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