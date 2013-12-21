Помер український журналіст Ігор Слісаренко

12:58, 21 грудня 2013
Суспільство
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Вчора пішов із життя відомий журналіст Ігор Слісаренко

Ігор Слісаренко

20 грудня пішов з життя відомий український журналіст і телеведучий Ігор Слісаренко.

Про це повідомляє тижневик «2000».

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Ігор Слісаренко народився 12 квітня 1966 року в місті Щорс Чернігівській області. Закінчив Київський університет імені Шевченка, Лондонську школу економіки і політичних наук.

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