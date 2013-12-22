Міліція відкрила провадження за фактом нападу на активіста "Дорожнього контролю"

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, вчора о 22.25 до чергової частини Оболонського райуправління надійшло повідомлення про те, що на Гостомельському шосе горить автомобіль. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво столичної міліції.

Після приїзду за вказаною адресою правоохоронці виявили обгоріле авто. Неподалік знаходився водій. Чоловіка було поранено в область грудної клітини. Тож йому негайно викликали швидку медичну допомогу.

В подальшому потерпілий повідомив, що їхав трасою Київ-Гостомель. Після того як його наздогнав інший автомобіль та притиснув до обочини, водій зупинився. Після цього до нього підійшли невідомі, спричинили йому тілесні ушкодження, підпалили автомобіль та зникли у невідомому напрямку.

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За даним фактом слідчим відділом Оболонського рай управління столичної міліції розпочато кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство» та ст.194 Кримінального кодексу України – «Умисне знищення або пошкодження майна».

Проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин події та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, згідно з повідомленням на сайті громадської організації “Дорожній контроль” нападники вимагали від Моралова флешку з відеокамери іншого активіста ДК Андрія Дзиндзі.

Як заявили в ДК, нападники заблокували автомобіль Моралова, проникли в салон і перетягли чоловіка на заднє сидіння. Активіст почав відстрілюватися зі свого пістолета - одна куля потрапила в нападника, інша - в лобове скло. Після цього у Моралова забрали пістолет.

"Його витягли з машини, відвели на 20 метрів, приставили пістолет впритул і запитали: «Де проживає Андрій Дзинзя, де флешка, де вся апаратура і де Гончаренко (журналіст ДК)?». Він сказав: "Не знаю" і йому вистрілили впритул", - повідомив керівник прес-служби ДК Єгор Воробйов.

Після цього, за інформацією Воробйова, Моралову спалили автомобіль. Активіста доставили до Лікарні швидкої допомоги.

Довідка УНІАН. Активіста “Дорожнього контролю” Дзиндзю 5 грудня затримали працівники УБОЗу. Його звинувачують в участі в сутичках біля Адміністрації Президента 1 грудня. Зокрема, за даними ВО «Свобода», йому інкримінують викрадення грейдера, за допомогою якого невідомі в масках намагалися прорвати кордон правоохоронців.

Водночас колеги журналіста стверджують, що він знімав репортаж на акції протесту й протиправних дій не вчиняв.

6 грудня Шевченківський райсуд Києва обрав для Дзиндзі запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 2 місяці.

9 грудня затримали адвоката Дзиндзі – Віктора Смалія, який поїхав до прокуратури з одним з активістів, якого побили 30 листопада на Майдані, і звідти вже не вийшов.

11 грудня Дніпровський районний суд Києва вибрав для Смалія запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою. Прокуратура обвинувачує Смалія в тому, що він нібито вчинив замах на життя судді, який 6 грудня “відправив” до СІЗО журналіста Дзиндзю.