Міліція відкрила провадження за фактом нападу на активіста "Дорожнього контролю"
Міліція відкрила провадження за фактом нападу на активіста громадської організації «Дорожній контроль» Володимира Моралова та підпалу його автомобіля
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, вчора о 22.25 до чергової частини Оболонського райуправління надійшло повідомлення про те, що на Гостомельському шосе горить автомобіль. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво столичної міліції.
Після приїзду за вказаною адресою правоохоронці виявили обгоріле авто. Неподалік знаходився водій. Чоловіка було поранено в область грудної клітини. Тож йому негайно викликали швидку медичну допомогу.
В подальшому потерпілий повідомив, що їхав трасою Київ-Гостомель. Після того як його наздогнав інший автомобіль та притиснув до обочини, водій зупинився. Після цього до нього підійшли невідомі, спричинили йому тілесні ушкодження, підпалили автомобіль та зникли у невідомому напрямку.
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За даним фактом слідчим відділом Оболонського рай управління столичної міліції розпочато кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство» та ст.194 Кримінального кодексу України – «Умисне знищення або пошкодження майна».
Проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин події та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Як повідомляв УНІАН, згідно з повідомленням на сайті громадської організації “Дорожній контроль” нападники вимагали від Моралова флешку з відеокамери іншого активіста ДК Андрія Дзиндзі.
Як заявили в ДК, нападники заблокували автомобіль Моралова, проникли в салон і перетягли чоловіка на заднє сидіння. Активіст почав відстрілюватися зі свого пістолета - одна куля потрапила в нападника, інша - в лобове скло. Після цього у Моралова забрали пістолет.
"Його витягли з машини, відвели на 20 метрів, приставили пістолет впритул і запитали: «Де проживає Андрій Дзинзя, де флешка, де вся апаратура і де Гончаренко (журналіст ДК)?». Він сказав: "Не знаю" і йому вистрілили впритул", - повідомив керівник прес-служби ДК Єгор Воробйов.
Після цього, за інформацією Воробйова, Моралову спалили автомобіль. Активіста доставили до Лікарні швидкої допомоги.
Довідка УНІАН. Активіста “Дорожнього контролю” Дзиндзю 5 грудня затримали працівники УБОЗу. Його звинувачують в участі в сутичках біля Адміністрації Президента 1 грудня. Зокрема, за даними ВО «Свобода», йому інкримінують викрадення грейдера, за допомогою якого невідомі в масках намагалися прорвати кордон правоохоронців.
Водночас колеги журналіста стверджують, що він знімав репортаж на акції протесту й протиправних дій не вчиняв.
6 грудня Шевченківський райсуд Києва обрав для Дзиндзі запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 2 місяці.
9 грудня затримали адвоката Дзиндзі – Віктора Смалія, який поїхав до прокуратури з одним з активістів, якого побили 30 листопада на Майдані, і звідти вже не вийшов.
11 грудня Дніпровський районний суд Києва вибрав для Смалія запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою. Прокуратура обвинувачує Смалія в тому, що він нібито вчинив замах на життя судді, який 6 грудня “відправив” до СІЗО журналіста Дзиндзю.