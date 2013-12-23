Завтра в Україні туман

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер протягом доби переважатиме південно-західний, 5-10 м/с, вдень у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла, на півдні Криму 2-4° тепла; вдень 1-6° тепла, в західних областях та в Криму місцями 8-10°.

У Києві та області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман.

Температура на Київщині вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла. У м. Києві температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

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