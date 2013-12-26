ДАІ попереджає водіїв про тумани завтра у східній частині України
20:23, 26 грудня 2013Суспільство
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Завтра у східній частині України вночі та вранці спостерігатимуться тумани, мряка, ожеледь, видимість становитиме 200-500 м.
На сході України очікується туман
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
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Відтак, Державтоінспекція звертає увагу водіїв, що під час поїздок в умовах недостатньої видимості потрібно бути гранично уважними та обережними, суворо дотримуватися вимог Правил дорожнього руху. «При тумані відстань до об'єкту, здається в кілька разів більше, ніж є насправді. Тому при попаданні в смугу туману водіям необхідно максимально знизити швидкість і збільшити дистанцію до транспортних засобів, що рухаються попереду», - застерігають у ДАІ і радять водіям рухатися з включеним ближнім світлом фар, а також відмовитися від ризикованих маневрувань.
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